L'indice del settore telecomunicazioni in forte ribasso (-2,31%), telecom Italia si muove verso il basso

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

small-cap

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'Ilha aperto a quota 9.430,5, in contrazione di 224,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 284, dopo aver avviato la seduta a 285.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 4,75% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.