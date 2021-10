Pirelli con BMW a sostegno della foresta indonesiana

Pirelli

(Teleborsa) -sonoche punta a favorire una produzione a lungo termine di gomma naturale sostenibile e deforestation-free in Indonesia. BirdLife International, ONG internazionale che conserva la biodiversità globale, gli habitat e gli uccelli, sarà supportata dai due nuovi partner nelle sue azioni a favore delle comunità locali, della conservazione dell’ecosistema naturale e della protezione delle specie di animali a rischio della foresta indonesiana. Il progetto vedrà la partecipazione attiva di diverse ONG locali coordinate dal consorzio PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki). In Indonesia, la coltivazione di gomma naturale rappresenta una delle storiche fonti di reddito per la popolazione locale., in cui vivono circa 1.350 specie animali, e si svilupperà attraverso una serie di iniziative volte a migliorare la qualità della vita della comunità indigena - proteggendo i diritti fondiari dei farmer e promuovendo i diritti delle donne – conservare un’area deforestation-free di 2.700 ettari e proteggere diversi animali a rischio. Le diverse attività saranno realizzate in coerenza con gli obiettivi della Global Platform of Sustainable Naturale Rubber (GPSNR), la piattaforma multistakeholder per lo sviluppo sostenibile del business della gomma naturale, di cui Pirelli, BMW Group e BirdLife International sono membri fondatori.sullo stato di avanzamento dei progetti e sui risultati raggiunti secondo un piano di rendicontazione periodica., Senior Vice President Sustainability and Future Mobility di Pirelli, ha dichiarato: “che da sempre guidano le azioni di Pirelli. Insieme a BMW Group nel sostegno di obiettivi condivisi con BirdLife, intendiamo essere parte attiva di un progetto che punta a un impatto sostenibile a tutto tondo nel mondo della gomma naturale, nella convinzione che comunità, biodiversità e business debbano crescere le une a supporto delle altre creando valore socio-ambientale condiviso”.Board Member for Purchasing and Supplier Network, ha commentato: “Come produttore premium, puntiamo a essere leader nell’ambito della sostenibilità e ad avere un ruolo attivo nella responsabilità della nostra catena di approvvigionamento. Nella lotta ai cambiamenti climatici, stiamo mettendo in atto azioni mirate alla conservazione della biodiversità e della foresta pluviale tropicale.. Allo stesso tempo rafforzeremo le comunità locali, rendendo più professionali i metodi di coltivazione tradizionali della gomma naturale"., ha dichiarato: “Il lavoro di BirdLife va oltre la focalizzazione sulle specie animali e i luoghi per affrontare i fattori che causano la crisi della biodiversità e del clima, in modo da promuovere un mondo positivo per la natura e a emissioni zero. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di aderire alla GPSNR e stretto la collaborazione con Pirelli e BMW Group per mettere in pratica azioni di salvaguardia della natura all’interno della catena di fornitura di gomma naturale”.