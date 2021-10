Positiva la Borsa di New York. Nasdaq su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,44% a 35.647 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.583 punti (+0,68%). In rialzo il(+0,81%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,69%).Tra le società che hannoprima dell'apertura di mercato spiccano battute le attese sugli utili e alzata la guidance,(ha raddoppiato l'utile per azione), balzo dell'utile con riapertura dell'economia) e outlook rivisto al rialzo dopo la trimestrale positiva). Dopo la chiusura del mercato si conosceranno le performance diApprezzabile rialzo nell'per i comparti(+1,49%),(+0,86%) e(+0,86%).Tra i(+5,96%),(+3,28%),(+2,33%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Sul podio dei(+4,02%),(+3,95%),(+3,61%) e(+3,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,37%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.