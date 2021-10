TIM, con FiberCop fibra ottica ultraveloce a San Giovanni Valdarno

(Teleborsa) - Con un, attraversola societa` infrastrutturale del Gruppo, realizzera` aun innovativo piano di cablaggio che, in sinergia con l'amministrazione comunale, portera` la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La citta` toscana, infatti, e` stata inserita nel, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzionisecondo ilGli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, inizieranno a breve in molte zone della citta`, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'Per la posa della fibra ottica – spiega Tim in una nota – saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture gia` esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri."È una straordinaria opportunita` per la nostra citta` per la quale ringrazio Tim che ha inserito il Comune di San Giovanni Valdarno nel piano nazionale di cablaggio in fibra ottica ultraveloce – ha dichiarato–. Un investimento importante che si dispieghera` nel corso di almeno due anni e che consentira` a tutti i quartieri di San Giovanni Valdarno di poter fruire di una infrastruttura di rete veloce per i cittadini, le attivita` produttive e commerciali e la pubblica amministrazione. Nell'ultimo anno e mezzo, in seguito alla pandemia da Coronavirus, abbiamo compreso con evidenza l'importanza di connessioni robuste ed affidabili, per cui, se da un momento di crisi si deve sempre ricavare una opportunita`, ritengo che questo investimento di Tim per portare la fibra ottica ultraveloce in tutto il Comune sia un'occasione importante di crescita e sviluppo per la nostra comunita`"."San Giovanni Valdarno rientra nel percorso di una importante sfida che vede Tim protagonista del processo di digitalizzazione del Paese attraverso la realizzazione di reti interamente in fibra per supportare volumi di traffico sempre maggiori e con una velocita` elevata – dichiara–. E` un progetto ambizioso che vuole portare l'innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali, con l'obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e migliorare la qualita` della vita dei cittadini, contribuendo cosi` alla crescita dell'economia locale. Un risultato possibile grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim sulla citta` e alla proficua collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale".