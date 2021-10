Una nuova Saipem: Piano punta a crescita solida, profittevole e sostenibile

Saipem

(Teleborsa) - "Il piano strategico che presentiamo oggi mira a costruire una azienda che cresce, genera profitti e cash flow, con precisi obiettivi di sviluppo nel settore delle energie tradizionali, nella transizione energetica e nelle infrastrutture sostenibili, operando come abilitatore tecnologico di strategie low carbon". E' quanto ha spiegato, illustrando il piano strategico 2022 – 2025 presentato durante il capital market Day.Per fare questo - ha spiegato il numero uno dell'azienda - c'èche consenta a Saipem di essere un player resiliente e profittevole nella transizione energetica. Per fare questo occorre unae un'operazione di, che rappresenta un "punto fondamentale" della nuova strategia.La nuova Saipem - ha aggiunto Caio - si propone anche diche si è data e di supportare il percorso didei suoi clienti."La transizione energetica non è un semplice spostamento verso fonti low carbon, ma una", ha detto il manager, spiegando che questi implica passare da un settore carbon intensive, fortemente centralizzato, caratterizzato da grandi impianti e poco digitalizzato ad uno a basso contenuto di carbonio, distribuito, incentrato sulla digitalizzazione e flessibile cioè orientato al servizio ai clienti."Il nuovo piano vuole segnare unhe adotta un business model incentrato su una. Da un lato, l’ingegneria per impianti complessi e disegnati in partnership con i nostri clienti tradizionali per attuare la loro strategia di decarbonizzazione; dall’altro, lo sviluppo e la realizzazione di impianti modulari, standardizzati e scalabili e la fornitura di servizi tecnologicamente e digitalmente evoluti", ha sottolineato Caio, spiegando che la strategia si concentra sucioè quattro divisioni strategiche che sono: Asset based offer (il business tradizionale: Drilling, navi ecc); Energy carriers; Robotics, Digital & Industrialized Solutions; Infrastrutture sostenibili.Nel settore tradizionalel'obiettivo è concentrarsi sui progetti in gradi di generare crescita, ottimizzando il mix ed abbandonando una logica di business verticalmente integrato, a favore di un modello che fa perno su partnership o alleanze, come quella siglata con Technip e sulla riduzione dell'impronta carbonica.Nel settoreil focus è sull'esecuzione dei progetti e sulla disciplina dei costi. "Non vogliamo inseguire i progetti per coprire i costi fissi, ma essere selettivi sui progetti", ha detto Caio, chiarendo che questo si traduce in una strategia volta a sostituire il volume delle commesse con il valore e nell'accelerare un nuovo paradigma che faccia perno su nuove tecnologie e digitalizzazione.Nella divisioneoccorre sviluppare soluzioni modulari, scalabili, flessibili, in grado di essere replicate, mettendo al lavoro anche un team di ingegneri per pensare come modularizzare questi impianti, abbassando al contempo il livello rischio.Quanto alle, Caio ha ricordato che il PNRR costituisce una grande opportunità per l'Italia, "un trampolino per accelerare e spingere l'attività". "Noi ci concentreremo sull'oil, ma anche sulle infrastrutture digitalizzate, interconnesse e sostenibili che ci daranno l'opportunità di distinguerci", ha spiegato il manager, indicando che in questo campo c'è un potenziale di ordini di 3 miliardi già in discussione con quattro potenziali partner.Il Cfo,, ha confermato i target del Piano: unacon un CAGR di circa il 15%; un efficientamento dell'attività in termini di riduzione dei costi (100 milioni risparmi nel 2022 e 300 mln per anno al 2025): recupero di unasui livelli pre-pandemia al 2024, un piano di investimenti (Capex) finanziato dalladopo il 2022: unnetto al di sotto di 1 miliardi entro il 2025.