Webuild si aggiudica contratto in Australia per il North East Link project

Webuild

(Teleborsa) -, parte del Consorzio SPARK, ha firmato un contratto del valore in quota pari a 3,3 miliardi di dollari australiani (2,1 miliardi di euro), per il North East Link PPP Primary Package di, in Australia, progetto del, per cui il Gruppo parteciperà ai lavori di progettazione e costruzione. Webuild parteciperà anche con il 7,5% alla società di progetto a cui faranno capo le attività di Operation & Maintenance.Con questo contratto, per cui Webuild era già stato selezionato come migliore offerente a giugno 2021, risulta pari a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro riferiti al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas.Il(Public-Private Partnership) in Australia, un progetto con una grande valenza in termini di sostenibilità che porterà alla realizzazione di un collegamento essenziale per la rete autostradale della città, per ridurre i livelli di congestionamento del traffico e i tempi di viaggio per decine di migliaia di automobilisti. Il North East Link eviterà il passaggio di 15.000 camion dalle strade locali ogni giorno, riducendo di fino a 35 minuti i tempi di viaggio dei pendolari.Alla joint venture che seguirà la fase di realizzazione, partecipata da Webuild, farà capo la progettazione e la costruzione di circa 6,5 km di tunnel gemelli a tre corsie e opere collegate. Una volta completato, il North East Link PPP sarà il più lungo tunnel stradale dello stato di Victoria., per le potenzialità che offre in termini di mobilità sostenibile e di energie rinnovabili" - ha dichiarato. "Siamo orgogliosi di essere leader di questa joint venture di imprese internazionali che realizzerà il NEL. Questo contratto è un grande risultato per il Gruppo. Corona l’impegno che da anni Webuild sta profondendo in un mercato dove intende crescere e consolidare una presenza qualificata ed è anche il riconoscimento dell’expertise delle persone che lavorano nel Gruppo, acquisita nella realizzazione di grandi e sfidanti opere in tutto il mondo".