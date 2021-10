ABI, Patuelli e Sabatini giudicano Manovra "equilibrata"

(Teleborsa) - I vertici dell'ABIdicano complessivamente, ma si riservano una valutazione complessiva al termine dell'iter parlamentare, che dovrà "definire anche talune questioni che debbono essere ancora dettagliatamente decise"In particolare Patuelli e Sabatini constatano "unfra misure adelle imprese e delle famiglie, per lo sviluppo ee la r, a cominciare dall'iniquo cuneo fiscale, dall'Irpef e dall'Irap, nonché laper la loro maggiore efficienza ed efficacia, alla luce dell'esperienza pratica maturata. Importanti sono, inoltre, le scelte per la sanità e per l'ambiente"."Il mondo bancario operante in Italia - concludono il Presidente Patuelli e il DG Sabatini- è pienamente impegnato a sostenere la più cospicua e prolungata ripresa dello sviluppo e dell'occupazione".