Air France-KLM, perdita fortemente ridotta nel 3° trimestre 2021

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha registrato unadi 192 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, in calo dell'88,5% rispetto allo scorso anno, con undi 796 milioni di euro, in crescita di 1.238 milioni di euro, epari a 4.567 milioni di euro, in aumento di 2.043 milioni rispetto allo scorso anno."Il gruppo Air France-KLM ha avuto unagrazie alla riapertura di molti Paesi - ha dichiarato il- Per la prima volta dall'inizio di questa crisi Covid-19, i risultati del terzo trimestre mostrano un risultato operativo positivo che ci incoraggia a continuare i nostri sforzi"."L'emergenza Covid-19 non è ancora finita - ha aggiunto - Continenti importanti come l'Asia rimangono principalmente chiusi e i. Ecco perché dobbiamo rimanere molto agili e continuare la nostra trasformazione con l'obiettivo di migliorare sia le nostre prestazioni economiche che ambientali".La holding franco-olandese, dopo aver registrato una perdita di 1,7 miliardi di euro lo scorso anno. La compagnia aerea stima che la sua capacità raggiungerà il 70%-75% dei livelli del 2019 nell'ultimo trimestre. A causa dell'incertezza sulla riapertura della maggior parte dei Paesi asiatici, non sono fornite indicazioni sulla capacità per il 2022.