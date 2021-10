Banca Generali e Stefano Guindani presentano "BG4SDGs – Time To Change"

Banca Generali

(Teleborsa) -una interessante iniziativa culturale che si inserisce nell'ambito dell', volto a promuovere zioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.Per evidenziare il drammatico impatto del cambiamento climatico sul nostro Pianeta, Stefano Guindani è andato nel punto abitato più a nord delle, dove ha trovato, bagnate da un Mare Glaciale Artico che avanza sempre più minaccioso a coprire la terraferma, al posto delle millenarie distese di ghiaccio. Uno scenario desolante e drammatico, le cui cause sono diverse, ma tutte tristemente ascrivibili all’azione umana: inquinamento, riscaldamento climatico, turismo di massa e tentativi di sfruttamento del suolo.Decine di migliaia di animali stanno perdendo il loro habitat naturale e rischiano seriamente l’estinzione. Per questo motivoper rappresentare la drammatica situazione è quella di una. Gli altri scatti testimoniano la rapida trasformazione che è in atto - lo scioglimento dei ghiacciai ed il surriscaldamento terrestre - e le possibili soluzioni rinvenute dagli scienziati, che cospargono le rocce con sabbia bianca per aiutare a respingere un po' di calore."Spero di riuscire a trasmettere con le mie immagini le sensazioni di assoluta bellezza ma anche di grande sconforto che ho provato durante il mio viaggio, assistendo dal vivo a immagini che testimoniano perfettamente ciò che sta accadendo al nostro pianeta e agli esseri che lo popolano", ha commentatoPresentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano,è il progetto attraverso il quale Banca Generali e Stefano Guindani indagano lo stato di. Per ciascuno di essi, la chiave adottata dal fotografo è duplice: da un lato si punta ad evidenziare l’azione negativa dell’uomo sull’ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere umano abbia invece una straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Nella sua ricerca, Guindani arriverà in, guidato da un accompagnatore d’eccezione come, antropologo tra i più apprezzati a livello internazionale.