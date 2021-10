Biden incassa il via libera al Piano sociale e climatico da 1.750 miliardi

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,dem deldi dollari relativo a. Un pacchetto di spesa pesantemente ridimensionato rispetto ai 4.000 miliardi inizialmente annunciati, ma sempre un piano di tutto rilievo, specie se aggiunto ai 1.200 miliardi stanziati per le infrastrutture, che portano il totale a quasi 3mmila miliardi di dollari.Questa grande cifra di 1.750 miliardi verrà ripartita fra varie voci, fra cui(400 miliardi),(555 miliardi)(35 miliardi),(100 miliardi).Il Presidente Biden, annunciando l'accordo, per il quale ha tardato anche la partenza per il vertice del G20 a Roma, ha sottolineato che il pacchetto includee "consentirà agli Stati Uniti dIl Presidente promette che il pacchetto clima non bloccherà la crescita, anzitrasformando la crisi climatica in opportunità. "Ci metterà sulla via non solo di competere - aggiunge - ma di vincere la competizione economica nel ventunesimo secolo contro la Cina e tutti i grandi Paesi del mondo".