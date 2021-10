BNP Paribas, trimestrale oltre le attese. Per BNL utile lordo di 218 milioni

BNP Paribas

(Teleborsa) -per, il più grande gruppo bancario dell'eurozona per capitalizzazione di mercato. Il, pari a 11.398 milioni di euro, è in aumento del 4,7% rispetto al terzo trimestre 2020 e del 4,6% rispetto al terzo trimestre 2019, trainato da un'ottima performance di Domestic Markets e di Wealth and Asset Management. L'si attesta a 2.503 milioni di euro, in incremento del 32,2% rispetto al terzo trimestre 2020 e del 29,2% rispetto al terzo trimestre 2019. Il risultato è superiore ai 2,23 miliardi di euro stimati dagli analisti, secondo dati Refinitiv.sono saliti del 4,7% a 11,40 miliardi di euro, al di sopra degli 11,22 miliardi attesi dal mercato. Spiccano i ricavi di Equity & Prime Services (ovvero l'attività di), che si sono attestati a 835 milioni di euro, registrando un aumento del 79,3% rispetto al terzo trimestre 2020."I risultati di BNP Paribas sono solidi e ne confermano il", ha commentatodel gruppo. "Il proseguimento della trasformazione digitale e industriale consente al gruppo di essere ogni giorno più efficace e in linea con le nuove esigenze dei clienti, grazie a una presenza e a servizi sempre più articolati", ha aggiunto.Per quanto riguarda la, gli impieghi sono in calo dello 0,8% rispetto al terzo trimestre 2020, ma sono in crescita dell'1,4% sul perimetro, al netto dei crediti deteriorati. I depositi crescono del 9,6% rispetto al terzo trimestre 2020, laaumenta del 13,2% rispetto al 30 settembre 2020, grazie a un significativo incremento delle masse nei fondi di investimento (+22,9%) e all'aumento della raccolta nell'assicurazione sulla vita (+6,8%).Ilè in calo dello 0,4% rispetto al terzo trimestre 2020, attestandosi a 667 milioni di euro. Il margine di interesse è in calo del 7,2%, mentre le commissioni aumentano del 10,6% rispetto al terzo trimestre 2020. Ilsi attesta a 218 milioni di euro, con un calo del 10,6% rispetto al terzo trimestre 2020. Dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management, BNL genera unpari a 80 milioni di euro, in calo del 30,2% rispetto al terzo trimestre 2020.BNP Paribas ha annunciato il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie () per un importo di 900 milioni di euro, che inizierà il 1° novembre 2021 e si concluderà entro l’8 febbraio 2022.