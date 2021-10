Coronavirus in Italia, contagi ancora in aumento. Verso terza dose per tutti

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre, tra molecolari e antigenici. Dati, in aumento rispetto aicontagi di ieri.e vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdìdiffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute. Lacon più casi è lama sono comunque in aumento. Si richiede quindi attenzione e cautela: dobbiamo continuare con i vaccini, insistere con leha dichiarato il Ministro della Saluteal termine del vertice dei Ministri della Salute e delle Finanze al G20 di Roma."Per aiutare a raggiungere gli obiettivi globali di vaccinare almeno il 40% della popolazione in tutti i Paesi entro fine 2021, e ilil G20 "per spingere le forniture di vaccini e prodotti medici essenziali" e ". È quanto si legge in una bozza documento che stanno negoziando i ministri delle Finanze e della Salute del G20, visionati dall'Ansa.si sono riuniti a Roma e hanno approvato all'unanimità il rilancio degli impegni sulle: si punta a coprire il 40% della popolazione entro la fine del 2021 e il 70% entro la metà del prossimo anno. Via libera anche allacongiunta su lotta e prevenzione delle pandemie, che partira' con una presidenza congiunta di Italia (il G20 uscente) e Indonesia (la presidenza del G20 entrante).Le proposte portate oggi al G20 congiunto di Finanze e Salute "sono il risultato degli sforzi per assicurare coerenza e sinergia alle diverse riforme sullapartendo dai punti di forza e dai mandati delle varie organizzazioni". E' quanto ha affermato il commissario per l'economia Paolo Gentiloni nel suo discorso al vertice che si è svolto oggi a Roma, secondo quanto riporta un trascritto dell'intervento., ha aggiunto. Gentiloni ha poi espresso forte sostegno alla creazione della task force congiunta Salute- Finanze del G20 per la prevenzione e la cooperazione nella lotta alle pandemie. Pe parte sua, l'eurocommissaria alla Salute Stella Kyriakides Ha rivendicato che l'unione europea i suoi Stati membri stanno lavorando assieme come una squadra per assicurare e condividere 500 milioni di dosi di vaccini sperimentali anti Covid a favore dei paesi piu' bisognosi entro meta' 2022.