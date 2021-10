Ecomondo, Orlando: luogo di elaborazione eccellenze e valore aggiunto per dibattito pubblico

(Teleborsa) - "Mai come in questa occasione avrei partecipato volentieri ad. In un tempo di cambiamenti come quello che stiamo vivendo il vostrodiventa davvero una occasione importante di riflessione comune su come sta cambiando il mondo". È il messaggio inviato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,, al presidente diPierluigi Stefanini per il convegno “Verso una direttiva UE per una Due Diligence obbligatoria su impatti ambientali e diritti umani” svoltosi oggi alla fiera di Rimini e promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile."Quanto accaduto ae inin questi giorni e in queste ore – ha sottolineato il ministro Orlando – ci evidenzia quanto i mutamenti siano ormai vicini al nostro quotidiano e, quanto sia ormai indispensabile correre ai ripari. Sì, perché di tempo davvero non ce n’è più. L’appuntamento didellaè davvero straordinariamente importante e assume una rilevanza molto superiore a Rio o a Parigi". "Laci ha mostrato che c’è bisogno di una maggiore consapevolezza dei nostri limiti e che non tutto è a nostra disposizione – ha aggiunto –. È una consapevolezza che dobbiamo alle future generazioni, quelle che scendono in piazza a protestare per chiederci di cambiare passo su ambiente e sostenibilità. Ecco perché Ecomondo, una idea che nasce da lontano, oggi diventa luogo di elaborazione per eccellenza e, iniziative come questa costituiscono unanche per il dibattito pubblico".