EssilorLuxottica migliora la guidance dopo trimestrale positiva

(Teleborsa) -, multinazionale italo-francese attiva nel settore dell'occhialeria, ha registratopari a 5.465 milioni di euro nel terzo trimestre e a 15.918 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, rispettivamente in crescita del 9,3% e del 6,2% a cambi costanti rispetto agli stessi periodi del 2019. Il dato comparabile serve per includere, che è stata consolidata dal 1° luglio 2021. Escluso il contributo di GrandVision, i ricavi sono pari a 4,46 miliardi di euro, in crescita del 9% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2019 e dell'8,7% sul 2020.Prendendo in esame il fatturato di EssilorLuxottica (escluso il contributo di GrandVision), si registra in Nord America una crescita ancora a doppia cifra e un accelerazione in EMEA e America Latina; l'AsiaPacifico resta ancora negativa. La divisionerisulta positiva e in accelerazione in tutte le aree geografiche, mentre le vendite di negozi comparabili sono costantemente positive, in crescita a doppia cifra in Nord America. L'mostra una crescita del 50% circa e rappresenta l'8% del fatturato totale da inizio anno."Siamo orgogliosi della performance che la nostra azienda ha ottenuto nel terzo trimestre dell'anno, mantenendo il ritmo della rapida ripresa già vista nel secondo trimestre - hanno commentato, Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica - Con GrandVision, nel primo trimestre di consolidamento nel gruppo, il fatturato comparabile di EssilorLuxottica è cresciuto ancora più rapidamente, registrando un aumento del 9,3% rispetto ai livelli pre-Covid a cambi costanti. Inoltre, con ricavi in accelerazione, la nostra azienda ha ampliato i margini in maniera sostanziale, dimostrando fino a che punto può beneficiare della leva operativa"."Tutto ciò ci ha spinto ad, indicando ora un aumento più significativo del margine operativo - hanno aggiunto - Una performance così solida è trainata da un modello di business aperto e omnichannel, dalle nuove iniziative commerciali integrate e dalla ricca pipeline di prodotti innovativi, che sono al centro della nostra strategia a lungo termine".a una crescita a una cifra medio-alta del fatturato rispetto al 2019 a tassi di cambio costanti (da "mid single digit") e a un aumento fino a 100 punti base dell'utile operativo adjusted in percentuale del fatturato rispetto al 2019 a cambi costanti (da "maggiore del 2019"). Attualmente la società detiene 3,2 milioni di, avendo acquistato 2 milioni di azioni nell'ambito del programma di riacquisto avviato il 31 agosto e conclusosi oggi.