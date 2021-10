G20, Biden a Mattarella: L'America è tornata e guarda all'UE

(Teleborsa) - Prosegue la giornata nella Capitale per il Presidente degli Stati Uniti,arrivato oggi in Italia dove parteciperà al vertice in programma aDopo il colloquio con ilsi è recato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblicaper vedere ilL'ultimo impegno è con il capo di Stato franceseNel corso del colloquio con il Capo dello Stato,ha voluto ricordare come l'America sia "tornata" e che oggi, accanto all'Alleanza atlantica, perno fondamentale della politica Usa, ci siano per Washington i rapporti con la Ue. Mattarella, si è appreso, lo ha ringraziato per questa sua particolare sensibilità, facendo, in particolare, l'esempio della decisione di(acronimo di Over-The-Top, cioè le grandissime imprese che forniscono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti, soprattutto video).Riconosciuto poi dall'inquilino della Casa Bianca,E ha ricordato, si è appreso, che gli Stati Uniti condividono la necessità di vaccinare i Paesi più fragili senza distinguere tra Paesi alleati e no. Il presidente Mattarella aveva introdotto la questione delle vaccinazioni nel mondo, soprattutto riguardo alla necessità di garantirla ai Paesi più fragili.Restando sempre in tema di pandemia, Biden ha ricordato a Mattarella la sua proposta sullaEntrambi, secondo quanto si apprende, avrebbero anche convenuto sulla necessità di fare tesoro di questa esperienza di collaborazione internazionale realizzatasi nella lotta al Covid, in previsione di futuri possibili