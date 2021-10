GEL, fatturato in aumento a 14,1 milioni al 30 settembre 2021

GEL

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha registrato unpari a 14,1 milioni di euro al 30 settembre 2021, inrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (10,4 milioni di euro).L'incremento, sottolinea la società in una nota, è imputabile alla forte crescita (+28%) della(11,3 milioni di euro al 30 settembre 2021 rispetto agli 8,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2020). In ripresa anche lache grazie al completamento di alcune commesse si attesta a 2,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro al 30 settembre 2020).