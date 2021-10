Inail, crescono infortuni e morti sul lavoro nei primi 9 mesi

(Teleborsa) -entro lo scorso mese di settembre sono staterispetto alle 366.598 dei primi nove mesi del 2020. E' quanto emerge dagli "Open data" pubblicati sul sito dell'Istituto.I dati dei primi nove mesi evidenziano un, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+20,3%, da 44.481 a 53.509 casi), poiché confrontati con un periodo, nel 2020, in cui era piuttosto diffuso il ricorso allo smart working. Si registra invece un incremento del 6,4% (da 322.117 a 342.863) per quelli avvenuti in occasione di lavoro.Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-2,0%), al contrario delle Isole (+14,2%), del Centro (+13,2%), del Sud (+12,7%) e del Nord-Est (+12,5%). Tra le regioni si registrano decrementi percentuali solo in Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Lombardia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono quelli di Basilicata, Molise e Campania.Le dpresentate all’Istituto entro il mese di settembre sono staterispetto alle 927 registrate nei primi nove mesi del 2020 (, contro il -6,2% della rilevazione di agosto). Il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia da Covid-19, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di "tardive" denunce mortali da contagio nel mese di marzo 2020.Leprotocollate nei primi nove mesi del 2021 sono staterispetto allo stesso periodo del 2020. Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla pandemia con denunce in costante decremento nel confronto con gli anni precedenti. Lo scorso anno, infatti, i vari arresti e ripartenze delle attività produttive hanno ridotto l’esposizione al rischio di contrarre malattie professionali.