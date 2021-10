Italia, PIL 3° trimestre stimato +2,6% t/t e +3,8% a/a. Sopra le attese

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2021 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia, rispetto al +2,7% del trimestre precedente e attese per un +2%. La variazione è del, dopo il +17% del trimestre precedente (su cui incideva il confronto con livelli particolarmente bassi del 2020) e il +3% atteso dal mercato.Il terzo trimestre del 2021 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al terzo trimestre del 2020, sottolinea l'istituto nazionale di statistica.La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e di. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2021 è pari a +6,1%.