Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana e, il giorno dopo che il dato sul PIL americano ha mostrato che l'economia a stelle e strisce ha rallentato il passo nel terzo trimestre.Sul fronte macroeconomico, sono attesi tra poco: l’di ottobre eUSA elaborato dall'Università del Michigan, sempre di ottobre.Prima dell'Opening Bell sono state diffuse altre statistiche:negli Stati Uniti è aumentata ancora a settembre, raggiungendo livelli che non si vedevano dal 1991. La misura preferita dallaper calcolarla, il dato(personal consumption expenditures price index), è cresciuta (+0,3%) in linea con le attese dagli analisti. Tale valore è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi Sulle prime rilevazioni, ilriporta una variazione pari a +0,02%; mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.576 punti. In rosso il(-0,8%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,52%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,71%),(-0,55%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+2,30%),(+1,61%),(+0,92%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,20%),(+2,65%),(+1,28%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,50%.In caduta libera, che affonda del 7,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,86 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,93%.