Volvo Cars, debutto positivo sulla Borsa di Stoccolma

(Teleborsa) -, casa automobilistica svedese di proprietà del colosso cinese Geely, sta registrando un. Il titolo scambia a quota 59,99 corone svedesi (SEK) alle 10.45, in rialzo del 13% rispetto al prezzo di riferimento di 53 SEK indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di 158 miliardi di SEK (oltre 15 miliardi di euro). Il prezzo di IPO era stato fissato nella parte più bassa del range precedentemente identificato di 53-68 corone ad azione."Il nostro settore sta cambiando e ci sforziamo di guidare questa trasformazione - ha affermato- Ecco perché Volvo Cars ha una strategia ambiziosa per diventare completamente elettrica entro il 2030 e sta anche attraversando una transizione verso un modello di vendita più diretto al cliente. La quotazione di oggi ci aiuterà ad arrivarci e vorrei estendere un caloroso benvenuto a tutti i nostri nuovi azionisti. Lavoreremo duramente per eseguire il nostro piano e creare ulteriore valore per tutti voi"."Dare il benvenuto a un'azienda internazionale come Volvo Cars al Nasdaq Stockholm sottolinea la nostra forte posizione di scambio in grado di attrarre aziende globali - ha affermato- Volvo Cars ha compiuto molti passi importanti per portare avanti continuamente gli sforzi in materia di sicurezza e sostenibilità all'interno del settore. L'accesso alla nostra ampia base di investitori, la forte visibilità e le soluzioni tecnologiche di supporto sosterranno il loro viaggio".