Borsa, al via OPA su quote fondo Opportunità Italia

(Teleborsa) - Prende il via oggi, 1° novembre 29021, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, per l’OPA volontaria parziale promossa da Vittoria Holding, società interamente detenuta dal fondo Italian Real Estate Special Situations II SCS, SICAV RAIF gestito da GWM Group, sulle quote del fondo Opportunità Italia, gestito da Torre SGR e quotato sul segmento MIV.Il termine per l'adesione all'OPA, il cui documento di offerta è stato approvato dalla Consob il 20 ottobre scorso, terminerà il prossimo 26 novembre 2021.L'offerta riguarda un massimo di 29.451 quote del fondo Opportunità Italia, gestito da Torre SGR.