Eventi e scadenze: settimana dell'1 novembre 2021

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoVertice dei leader mondiali alla COP 26 - Il vertice dei leader mondiali inaugurerà la 26ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26). I leader si riuniranno a Glasgow per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamenti climaticiItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodoFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiAuto - Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei TrasportiBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziIstat - Conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa - Anno 201911.00 - Commemorazione Milite Ignoto (1921-2021) - La Commemorazione del Milite Ignoto (1921-2021) si svolge alla stazione Roma Termini. Interverranno: Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2021- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati del terzo trimestre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento seconda rata minimi 2021 e contributo maternità 2021 SDD/MAV.Modello 770/2021 - Termine ultimo di presentazione dei modelli 770/2021.Cedolare secca: versamento saldo 2020 e acconto 2021 - Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e primo acconto per l'anno 2021.CU 2021 - • CU 2020 Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 non dichiarabili tramite Mod. 730/2021 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).Esterometro 2021 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.IVA Credito infrannuale - Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-10-2021.Il Salone dei Pagamenti 2021 - Payvolution - Futuro dei pagamenti, euro digitale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali, Open Banking, e intelligenza artificiale. All'evento, promosso da Abi, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatoriFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 4 novembre prima dell'apertura di Piazza Affari- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021 e delibera acconto dividendo 2021OPEC - 22° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Altare della Patria per la deposizione di una corona sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Approvazione terza trimestrale 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati dei primi nove mesi del Gruppo Banca Ifis. Parlerà Frederik Geertman, AD del Gruppo- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2021- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati del Terzo Trimestre 2021 con Guido Bastianini, AD e Direttore Generale e Giuseppe Sica, CFO- CDA: Approvazione del resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Risultati del III trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Risultati al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaRating sovrano - Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2021.- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Informativa finanziaria periodica al 30 settembre 2021