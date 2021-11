Aeroporto Bergamo, partito il primo Vueling su Parigi Orly

(Teleborsa) - E' decollato oggi. Una nuova rotta che sarà operativa per tutta la stagione invernale con 3 frequenze alla settimana (martedì, giovedì e domenica) che va a potenziare le connessioni tra l’Italia e la Francia."Oggi siamo molto orgogliosi di assistere al primo decollo del nuovo collegamento tra Milano-Bergamo e l’aeroporto di Parigi Orly", ha commentato, Director of Sales, Distribution and Alliances di Vueling, spiegando che grazie al nuovo collegamento "i passeggeri in partenza da Bergamo avranno la possibilità di visitare una meravigliosa capitale europea come Parigi e la città bergamasca potrà attrarre nuovi viaggiatori per conoscere le sue straordinarie bellezze"."L’offerta dei voli verso le capitali europee dall’aeroporto di Milano Bergamo si amplia con una rotta da sempre strategica, come quella che fa scalo a Parigi Orly", ha dichiarato, Direttore Commerciale Aviation di SACBO, sottolineando che questa nuova rotta "rappresenta un forte incentivo a viaggiare tra l’area di Parigi e il bacino della Lombardia orientale, gettando le basi per un auspicabile consolidamento di questa rotta in vista anche di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023".Il nuovo volo diretto Milano-Bergamo – Parigi Orly è parte del più ampio programma di voli della compagnia presso l’aeroporto parigino, che fa perno su 32 nuove rotte verso 10 paesi. Tra questi, 5 nuovi collegamenti permettono di raggiungere l’Italia: non solo Milano-Bergamo, ma anche Bari, Bologna, Torino e Genova.