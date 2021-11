Borse europee poco mosse. Attesa per banche centrali

Intercos

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. I listini europei non sono comunque troppo mossi, in quanto gli investitori attendono le decisioni sulla politica monetaria di due importanti banche centrali: la Federal Reserve e la Banca d'Inghilterra.I dati di IHS Markit hanno mostrato che ildell'Eurozona è sceso ai minimi in 8 mesi ad ottobre, soprattutto a causa dei persistenti problemi alla supply chain.Sul listino milanese si registra ildi, la prima società a sbarcare sul listino principale (Euronext Milan) in molti mesi: il titolo segna un +14% rispetto al prezzo fissato in fase di offerta.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.795,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 83,93 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,09%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,5%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.129 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.750 punti.In lieve ribasso il(-0,23%); sulla parità il(-0,15%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,15%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,25%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,93%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.scende dell'1,18%.Calo deciso per, che segna un -1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,67%),(+1,63%),(+1,40%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.