Carburanti, prezzi benzina e gasolio su nuovi massimi

(Teleborsa) -che, complice il Ponte di Ognissanti, sono lievitati su nuovi massimi aal litro lae 0,830 euro il GPL. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione dell'Osservatorio del MISE.Una crescita senza sosta che, secondo, rischia di determinare una. Il Presidente Furio Truzzi, ricordando che il caro-benzina "determina maggiori costi in capo a industrie e imprese, causa aumenti dei prezzi al dettaglio e ha ripercussioni sull’inflazione", sollecita "un intervento del Governo perché, senza misure per contenere la crescita dei prezzi, il potere d’acquisto dei cittadini subirà un duro contraccolpo e le conseguenze si faranno sentire direttamente sui consumi di Natale, che potrebbero subire un drastico taglio". Fra ledi Assoutenti ilPer l', si tratta di unaperpetrata per il, specie se si considera il rialzo che c'è già stato nel mese di ottobre. Il Presidente di UNC Massimiliano Dona sottolinea che in appena 4 settimane un pieno di benzina da 50 litri costa 3 euro e 12 cent in più, uno di gasolio 3 euro e 82 cent in più. Dall'inizio dell'anno, un pieno da 50 litri costa 15 euro e 39 cent in più per la benzina e 14 euro e 70 cent per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 21,3 e 22,3%.è pari a un rper la benzina e 353 euro per il gasolio" prosegue Dona.