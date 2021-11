Clima, 2 italiani su 3 molto preoccupati

(Teleborsa) -si dicono molto o abbastanza preoccupati per ilun quarto dei cittadini non sembra invece preoccuparsene: questo il primo dei dati che emerge dall'indagine condotta per Rai Radio1 dall'Istituto Demopolis, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui temi del cambiamento climatico (Cop 26) , al via ieri a Glasgow.Come conferma il trend storico di Demopolis, il grado di preoccupazione ambientale degli italiani è cresciuto di 24 punti negliultimi 20 anni: era del 42% nel 2001 e raggiunge oggi il 66%, con una crescita molto significativa dell'attenzione negli ultimi anni,determinata dagli eventi di cronaca ma anche, in parte, dal cosiddetto(Thunberg, ndr)Nel dettaglio,Al primo posto, indicato dal 60%, smog el'inquinamento dell'aria. Cresce la preoccupazione, al 58%, per il dissesto idrogeologico, anche in considerazione delle sempre più ricorrenti alluvioni e frane che hanno investito il nostro Paese.Citati poi il cattivo smaltimento dei rifiuti e la gestione delle discariche mentre il 45% segnala l'inquinamento del mare e dei fiumi.