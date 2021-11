Clima, Cop 26 di Glasgow tra sfide e rischi. Stop deforestazione entro 2030

Archiviato il G20 di Roma, i riflettori si sono immediatamente spostati a Glasgow, in Scozia, per la 26esima conferenza degli Stati firmatari della convenzione ONU sul clima (Cop26), altro appuntamento centrale nell'agenda dei cosiddetti grandi.

(Teleborsa) -questo l'appello dei capi di governo. Ma bastano poche ore per capire che la strada per raggiungere un accordo che consenta di azzerare le emissioni nel 2050 è in salita. Il leader cinesemanda un messaggio scritto al summit e in contemporanea il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin critica gli Usa, per l'inquinamento del passato: le sue emissioni storiche sonoMa è soprattutto il Premier indianoa gelare il forum quando annuncia l'impegno del Paese a raggiungere"L'iniziativa della Cop26 è molto molto importante - ha detto il premier Mario Draghi in un punto stampa a margine della Cop26 -, traccia il percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli. Un singolo Paese non può rispondere a questi problemi e questa forse è la più importante iniziativa collettiva diretta a questo fine". "Prima si ignorava completamente il problema,sul clima. "Quello che rende molto complicato il negoziato è che, ha aggiunto. "Nel G20 ci sono stati spostamenti delle posizioni precedentemente assunti" da Russia a Cina" verso "maggiore vicinanza al tema" clima.ci sarannoha aggiunto Draghi rispondendo a una domanda su Cina e Russia.Questo è il d, e la finestra si sta chiudendo rapidamente. Glasgow dee dare il calcio di inizio al cambiamento", così il Presidente USA Joe Biden alla Cop 26 di Glasgow. "Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno può farcela da solo, agire è nell'interesse di tutti". "Dobbiamo investire nell'energia pulita, ed è quello che faremo negli Usa,Il Presidente americano ha anche chiesto scusa ai leader mondiali per la decisione di far uscire gli Usa dall'accordo di Parigi sul clima presa dal predecessore Donald Trump. "ha detto - per il fatto che gliNon è più "ilper affrontare la minaccia dei cambiamenti climatici. Lo afferma la regina, 95 anni, rivolgendosi ai leader della Cop26 di Glasgow in un videomessaggio. Costretta dai medici a riposo e a rinunciare a presenziare all'appuntamento scozzese, la sovrana - apparsa in discreta forma - ha invitato i leader ae dar prova di qualità da "veri statisti" per dare un futuro "più sicuro e stabile" al pianeta.Nel discorso di apertura il Primo ministro britannico,, evoca un paragone cinematografico: "Il personaggio più famoso di questo Paese che ci ospita èOggi noi leader mondiali siamo come James Bond che deve affrontare la fine del mondo. Il problema è che questo non è un film, e la fine del mondo è un pericolo reale", ha avvertito. Citando l’attivista svedeseha anche detto che dopo gli accordi del 2015 il mondo ha fatto troppi "bla bla bla" e che "ora è il momento di agire".Un fallimento della conferenza internazionale sul clima CoP26ma un epilogo che scatenerebbe ondate dinel mondo, ha sottolineato ancora Johnson.Intanto, i leader mondiali riuniti alla COP26 si impegneranno oggi a fermare la deforestazione entro il 2030 grazie a 16,5 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati. Lo ha annunciato il governo britannico, che ospita il vertice. La dichiarazione comune sarà adottata da oltre 100 Paesi che hanno l'85% delle foreste mondiali, fra cui