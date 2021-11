COP26, Biden: 9 miliardi di dollari dagli Usa per conservare e ripristinare le foreste

(Teleborsa) - Glicontribuiranno conal fondo per conservare e ripristinare il. Lo ha annunciato alla COP26 il presidenteche ha aggiunto che l'amministrazione Usa lavorerà per garantire che i mercati riconoscano “il vero valore economico del calo del carbonio naturale e motivino i governi, i proprietari terrieri e gli stakeholder per dare priorità alla conservazione”.“Glidaranno l’esempio a casa loro e nello stesso tempo sosterranno le altre nazioni con zone coperte da foreste e i Paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato Biden. Secondo quanto ha riportato Ap, gli Stati Uniti inoltre lanceranno un piano su vasta scala per ridurre le emissioni di, che contribuiscono in maniera significativa al riscaldamento globale. Biden ha infatti intenzione di lanciare questa azione in collaborazione con l’e altre nazioni per ridurre le emissioni di metano del 30% a livello mondiale entro il 2030. La scelta di Biden si applicherà non soltanto ai nuovi pozzi di gas e greggio ma anche a quelli esistenti negli Stati uniti.ha invece chiuso il vertice dei leader che ha introdotto i lavori della conferenza Onu sul climadicon uno spirito di "cauto ottimismo" dopo la dichiarazione odierna sulla. Resta ancora "molta strada da fare" ha avvertito però il premier britannico, sottolineando la necessità di evitare prematuramente tutti "gli entusiasmi esagerati" e le "false speranze". Johnson ha elogiato i donatorientrati in campo nella lotta aldel pianeta nell'ambito della conferenza Onu Cop26. Mentre ha paragonato il risultato parziale emerso dai due giorni del vertice dei leader a "un pareggio" calcistico strappato "nei tempi supplementari", sottolineando come la partita di Glasgow non sia finita e la palla sia ora "ai" incaricati di proseguire nelle trattative nei prossimi giorni della conferenza, che continuerà fino alla prossima settimana.