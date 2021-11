Eventi e scadenze del 2 novembre 2021

Denny's

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziIstat - Conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa - Anno 2019Auto - Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei TrasportiReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi11.00 - Commemorazione Milite Ignoto (1921-2021) - La Commemorazione del Milite Ignoto (1921-2021) si svolge alla stazione Roma Termini. Interverranno: Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati del terzo trimestre 2021- CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento seconda rata minimi 2021 e contributo maternità 2021 SDD/MAV.Esterometro 2021 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.CU 2021 - • CU 2020 Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 non dichiarabili tramite Mod. 730/2021 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).Cedolare secca: versamento saldo 2020 e acconto 2021 - Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e primo acconto per l'anno 2021.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-10-2021.Modello 770/2021 - Termine ultimo di presentazione dei modelli 770/2021.IVA Credito infrannuale - Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.