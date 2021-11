Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo (+1,18%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Ftse SmallCap

Centrale del Latte D'Italia

Newlat Food

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 138.302 in aumento di 1.630,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 566, dopo aver avviato la seduta a 563.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,16%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,94%.