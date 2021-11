Intercos, balzo al debutto su Euronext Milan

Intercos

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -per, gruppo italiano attivo nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici destinati ai principali marchi nazionali e internazionali. Il titolo non è riuscito a fare prezzo in apertura di seduta, mostrando poi un- a quota 14,2 euro per azione - rispetto al prezzo di collocamento fissato a 12,5 euro (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata tra 12 e 14,5 euro). Si tratta dellae la prima in molti mesi sul listino principale. Nel 2021 (escludendo la creazione di), sono arrivate su Euronext Milan (l'ex MTA). Intercos porta a 234 il numero delle società quotate su Euronext Milan.In fase di collocamento, Intercos Group ha318 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 350 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 26,5% e ladi mercato all'IPO è pari a 1,197 milioni di euro."Alla vigilia dell'anniversario dei 50 anni di storia del nostro gruppo la Borsa rappresenta un altro tassello importante e testimonia la nostra costante dedizione, competenza e passione, rendendoci estremamente orgogliosi - ha commentato il- Intercos ha affrontato con successo le sfide e i cambiamenti dell’ultimo biennio, conseguendo solidi risultati grazie a una strategia chiara che fa, da sempre, dell'innovazione, della presenza globale e della sostenibilità i propri punti di forza"."Siamoche ha compreso appieno il nostro modello di business - ha aggiunto - Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno del nostro straordinario Team che con un approccio visionario, crea, ogni giorno, prodotti unici, in grado di anticipare le tendenze e interpretare al meglio i gusti dei clienti. Grazie alla quotazione in Borsa proseguiremo nei nostri progetti di crescita e sviluppo e siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono".