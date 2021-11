Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiudono in positivo le principali borse europee, seguendo l'andamento tonico di Wall Street che guarda al. La banca centrale americana dovrebbe stabilire le modalità del tapering , ovvero la riduzione graduale del programma di acquisto di asset.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,8%) si attesta su 83,38 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +123 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,03%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,94%, resta vicino alla parità(-0,19%), eavanza dello 0,49%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.190 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 29.833 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,5 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,62%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,89 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,00% dopo i risultati di bilancio annunciati la scorsa settimana.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,82%. Ben impostata anche, che mostra un incremento dell'1,81%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,73%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Tra i(+3,13%),(+2,94%),(+2,59%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,53%.In caduta libera, che affonda del 2,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali.