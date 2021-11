Mise, autorizzato investimento in Puglia da 66 milioni su fotovoltaico innovativo

(Teleborsa) - Il ministroha autorizzato l’accordo di sviluppo industriale presentato dalla societàper la realizzazione in Puglia a Modugno (Bari) di attività di ricerca e produzione di impianti e modulitecnologicamente innovativi. Sono previsti investimenti per circa, di cui 64,7 milioni agevolabili, a sostegno dei quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione 37,29 milioni. La realizzazione dell'investimento consentirà undi 79 lavoratori, di cui 59 addetti per il progetto di sviluppo industriale e 20 per il progetto di ricerca industriale.“Accompagnare le imprese a nascere ma anche a investire per creare lavoro è la strada scelta dal Mise nel valutare i progetti industriali da sostenere con gli incentivi”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “L’investimento innel settore delpresenta tutte le caratteristiche di una opportunità da cogliere e valorizzare anche perché punta a realizzare prodotti innovativi e di qualità, a differenza di quelli provenienti dalla Cina che finora hanno invaso il mercato delle rinnovabili. La sfida dellasi vince anche puntando su questi progetti validi”.In particolare sono previsti duenel sito pugliese: il primo di investimento industriale per la realizzazione di una nuova unità da dedicare alla produzione di celle solari con(Copper, Indium, Gallium e Selenium) e moduli fotovoltaici a film sottile; il secondo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di moduli fotovoltaici con celle CIGS.