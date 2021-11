Nice Footwear avvia iter per quotazione su Euronext Growth Milan

BPER Banca

(Teleborsa) -, azienda vicentina attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha avviato le procedure di ammissione alla quotazione su, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive. La società ha presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione e l'ammissione alle negoziazioni è attualmente prevista nella2021. Nata nel 2004, Nice Footwear commercializza scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW.A servizio della quotazione è previsto unriservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per massimi 5 milioni di euro (oltre a 500 mila euro per l'Opzione di Over Allotment e altri 500 mila euro per l'Opzione Greenshoe). Laè stata fissata tra un minimo di 9 e un massimo di 11 euro per azione, per unatra 13,5 e 16,5 milioni di euro.Ildovrebbe essere avviato il 3 novembre 2021 e concludersi il 10 novembre 2021, salvo chiusura anticipata. È prevista l'assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni dinel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'offerta e un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute."La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri - ha commentatoNice Footwear - La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l'emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l'apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa". "Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un", ha aggiunto.Nel processo di quotazioneagisce in qualità di. Aritma agisce come advisor finanziario, BDO come società di revisione e Simmon&Simmons come deal counsel. EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale assiste la società nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come consulente fiscale.