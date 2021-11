Recordati avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Recordati

Recordati

(Teleborsa) -, in attuazione della delibera assembleare del 20 Aprile 2021, ha comunicato di aver conferito mandato a J.P. Morgan AG per dareper conto della Società.Il Programma è volto all'Recordati da destinare arivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro.L'acquisto del Programma potrà avere ad oggetto undel valore nominale unitario di 0,125 euro.Il Gruppo ha segnalato che al 28 ottobre 2021 deteneva n. 2.748.302 azioni proprie, pari all'1,31% del capitale sociale.Il programma di acquisto durerà fino al 22 aprile 2022. La scadenza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2021 è fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021 (ad oggi, 29 ottobre, programmata per il 29 aprile 2022).Intanto, a Piazza Affari, brillante rialzo perche lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,00%.