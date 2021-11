Si muove in territorio positivo il comparto materie prime dell'Italia (+1,37%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

bassa capitalizzazione

Intek Group

Csp Int Ind Calze

(Teleborsa) - Performance positiva per il, sebbene ilevidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 19.026,4, e sta ora trattando a 19.300,6, in aumento di 259,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue al ribasso a 239, dopo aver avviato la seduta a 240.Tra i titoli adell'indice materie prime, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,94%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,69%.