Sirio, concessa proroga presentazione proposta concordato preventivo

Sirio

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, comunica che nell’ambito della procedura di concordato preventivo con riserva in continuità aziendale, il– Sezione Fallimentare, rispetto agli iniziali 120 (centoventi) giorni decorrenti dal 21 giugno 2021, a seguito di apposita istanza presentata dalla società ha(sessanta) per la presentazione della proposta e del relativo piano.Il medesimo Tribunale - si legge in una nota - ha altresì chiarito che il termine già assegnato deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale per tutto il mese di agosto 2021.Pertanto, ilLa società comunica altresì che alla luce della proroga ottenuta dal Tribunale, Sirio ha formalizzato istanza eunsino alla data del prossimo 20 gennaio 2022, al fine di consentire alla società la preventiva definizione delle specifiche modalità attraverso cui intende superare lo stato di tensione finanziaria ed economica e permettere una più adeguata e consapevole valutazione circa l’opportunità e/o necessità di procedere alla nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor e di conservare la quotazione delle proprie azioni presso il mercato Euronext Growth Milan.