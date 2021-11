Spread di nuovo in salita: cresce l'attesa per un cambio di passo della BCE

(Teleborsa) -, attestandosi a 131 punti (-0,55%) rispetto al picco di quasi 136 punti toccato nella giornata di ieri. Un differenziale che scaturisce da una crescita del rendimento del BTP decennale sino all'1,14% rispetto ad un Bund negativo a -0,17%.A far balzare il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non è infatti stata una crisi interna italiana o una manovra indigesta agli investitori, che anzi in questo momento restano positivi sul nostro Paese grazie all'autorevolezza del governo Draghi, ma il crescente disallineamento tra la banca centrale europea e le aspettative dei mercati., rispetto ad una. La prima impennata si è registrata la scorsa settimana, quasi una ventina di punti,e le parole della presidente della. La numero uno dell'istituzione di Francoforte ha insistito che l'inflazione è "temporanea", ma ha anche cercato di stemperare le crescenti attese di rialzo tassi per il prossimo anno, sottolineando che non è in linea con i criteri individuati nella guidance recentemente rivista.Osservando la, però, si capisce che i mercati monetari stanno già prezzando un, mentre solo una settimana fa le previsioni erano per un rialzo entro ottobre 2022. La curva appare sempre più inclinata al rialzo, denotando quindi una fase economica espansiva e/o inflattiva ed incorporando le attese di una politica monetaria più ristrettiva.È ormai evidente è che la. "Negli ultimi dieci anni la BCE ha operato in un contesto di bassa inflazione, dandogli il margine di manovra per attuare misure politiche eccezionali a sostegno dell'attività - osserva, Senior Economist di Generali Investments - Questo ambiente favorevole è (almeno temporaneamente) giunto al termine. I mercati non sono rimasti colpiti dalle decisioni della BCE e dalla conferenza stampa e hanno continuato a scontare un rialzo anticipato dei tassi. La pazienza della BCE sull'inflazione è in netto contrasto con altre banche centrali e dovrà sempre più giustificare la sua deviazione".Ildel mercati finanziari sta portando lo spread italiano, ma anche quelli di altri(come Grecia e Spagna) a salire. E questo perché la- i bassi tassi d'interesse ed il piano PEPP approntato in occasione della pandemia -più che proporzionalmente rispetto ad una economia solida come la Germania. "Sarà importante, per i mercati periferici, che in occasione della riunione del 16 dicembre, la BCE sia in grado di annunciare continuità agli acquisti sui bond periferici ricalibrando adeguatamente gli acquisti sotto il programma dell'APP, onde evitare un indesiderato allargamento degli spread", sottolinea, Investment manager di Pictet Asset Management.