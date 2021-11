Stato d'emergenza verso la proroga fino a marzo 2022

(Teleborsa) - E' in ballo in quest'ultimo scorcio del 2021 la, ventilata dal Ministro della Salutein Tv, parlando dell'andamento dei contagi e delle vaccinazioni. "Se sarà necessario prorogarlo lo faremo senza timore", ha affermato il titolare della Salute, ricordando che "la curva è in risalita" e che il governo si basa "sull'evidenza scientifica". L'ipotesi più plausibile è una proroga sino a marzo 2022.Ma il tema della proroga dello stato d'emergenza non è solo per la salute, quanto piuttosto per unacon il venir meno dello stesso. Fra questi la, unico ammortizzatore rimasto in piedi allo scadere del blocco dei licenziamenti. E ancora, lo, che verrebbe sostituito da lavoro in presenza e da contratti con il singolo per mantenere il lavoro agile. E poi c'è il contestatissimo, che non avrebbe più ragion d'essere ed i poteri delper l'emergenza necessari per portare avanti la terza dose vaccinale e portare il tasso di copertura ver l'obiettivo del 90%.Ecco perch la proroga dello stato d'emergenza è quasi una certezza.Dal punto di vista normativo, lo stato d'emergenza non può superare i 12 mesi, prorogabili per altri 12 mesi, dopodiché. E infatti lo stato d'emergenza attuale è stato disposto per decreto giacché la facoltà del governo di prorogarla era scaduta a il 31 luglio 2021.Se il governo sceglierà di utilizzare lo stato d'emergenza per tutto il 2022 o almeno sino al 31 marzo 2022, dovrà farlo con una legge primaria.: emanare unne l quale indica la nuova data dello stato di emergenza, un emendamento ad une, ad esempio la Legge di Bilancio o facendo uso delin discussione a fine anno. Una quarta alternativa, meno probabile, sarebbe far decadere lo stato d'emergenza prorogando più semplicemente le norme dell'emergenza Covid che interessano.