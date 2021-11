Stellantis completa l'acquisizione di First Investors Financial Services Group

Stellantis

(Teleborsa) -hadi F1 Holdings Corp., azienda madre di, società di finanziamento auto indipendente attiva negli Stati Uniti. La transazione è avvenuta con un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital LLC alle condizioni già annunciate il 1° settembre 2021. First Investors è stata rinominata Stellantis Financial Services US Corp ed è previsto che l'Executive Management Team, attivo in media da 18 anni nel settore finanziario, continui a ricoprire l'incarico attuale."Con l'acquisizione di First Investors, svilupperemo rapidamente un braccio finanziario captive negli Stati Uniti, offrendo una gamma completa di prodotti, a beneficio dei nostri clienti, dei nostri concessionari, dei nostri marchi e dei nostri azionisti", ha commentato, Chief Affiliates Officer per Sales Finance, Used Cars, Parts e Service e Retail Network."L'acquisizione di First Investors sostiene il piano di crescita dell'attività di Stellantis negli Stati Uniti - ha affermato, Chief Financial Officer di Stellantis - Questa è una mossa strategica importante per migliorare ulteriormente la nostra performance finanziaria e creare valore a lungo termine per gli azionisti di Stellantis".