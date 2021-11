BPER Banca e Arca Vita lanciano polizza per valorizzare progetti di vita

BPER Banca

(Teleborsa) -e Arca Vita, già legate da una solida partnership commerciale, hanno annunciato il, una nuova soluzione assicurativa Unit Linked che, all'opportunità di un investimento finanziario, unisce la possibilità di potersi, premiando il raggiungimento di importanti traguardi di vita.In sostanza, è possibile nominare una cui destinare una parte dell'investimento (da un minimo del 30% a un massimo dell'80%) per la. Tra questi ci sono la laurea o l'acquisto di una prima casa, la nascita di un figlio, il matrimonio, o l'avvio di una nuova attività economica. Occorre indicare anche un, oltre al progetto scelto, in modo che, qualora il progetto non si realizzasse, il secondo assicurato beneficerà comunque della parte del capitale a lui destinato.