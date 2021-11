CNH Industrial, accordo con Monarch Tractor per l'elettrificazione dei trattori

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel campo dei capital goods, ha stipulato unper tecnologie di elettrificazione con, azienda statunitense attiva nel settore delle tecnologie innovative per l'agricoltura e specializzata in trattori a guida autonoma completamente elettrici. La collaborazione, spiegano le società in una nota, prevede il lancio di una piattaforma elettrica scalabile e modulare, incentrata sui trattori a bassa potenza.La partnership consente a CNH Industrial di migliorare le proprie capacità interne nell'ambito dell'elettrificazione e di; a Monarch Tractor di trarre vantaggio dalla competenza di CNH Industrial nel settore agricolo in termini di prodotto, marchio, distribuzione e solidità della catena logistico-produttiva."Siamo fiduciosi che le nuove opportunità offerte da Monarch rafforzeranno rapidamente la nostra posizione competitiva nell'agricoltura di precisione sostenibile - ha commentato- Il talento della loro squadra, le eccezionali capacità ingegneristiche e l'ecosistema di ricerca e sviluppo della Silicon Valley". "Siamo entusiasti di lavorare con Monarch per accelerare l'innovazione nella tecnologia dei veicoli elettrici e portare in tempi brevi agli agricoltori di tutto il mondo soluzioni completamente elettriche, autonome e apprezzate dal cliente finale", ha aggiunto.