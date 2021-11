Con la pandemia persi 40mila liberi professionisti, Confcommercio: servono politiche su misura

(Teleborsa) - L'effetto Covid colpisce i. Una categoria che opera per il 98,9% nei servizi di mercato, rappresenta il segmento più dinamico dell'occupazione ma anche il più fragile e che ha risentito fortemente dell'effetto: è l'esercito, appunto, dei 429.000 liberi professionisti che, dal 2008 al 2019, sono cresciuti dell'89%. Nello stesso arco di tempo l'occupazione complessiva del sistema Italia è cresciuta del 1,2%. Un tasso di incremento straordinariamente elevato, confermato anche dal +10% del 2019 rispetto al 2018, a cui però il Covid ha messo sicuramente un freno considerando che, tra liberi professionisti ordinistici e non ordinistici - nel 2019 in totale rappresentavano oltre 1 milione e 400 mila lavoratori - se ne sono persi per strada almeno 40mila. Questi i principali risultati che emergono dall'indagine dell'Ufficio Studi direalizzata per Confcommercio Professioni e diffusa stamattina nell'ambito del convegno "Professioni Restart: la ripartenza fra opportunità e criticità".Se non riprende questa componente, largamente la più colpita ovunque, sarà difficile – è l'allarme lanciato dall'Associazione – tornare aipre-crisi: c'è, quindi una simmetria trae per tipologia occupazionale della crisi: meno servizi, meno lavoro indipendente, sono questioni da sanare. Crescono, quindi, di numero ma non crescono i loro: infatti, se il reddito complessivamente generato da queste professioni cresce di oltre il 40% nel periodo 2009-2019, quello pro capite diminuisce di oltre il 25% fermandosi a poco più di 15.900 euro. Si tratta di professionisti del settore ambiente e sicurezza, amministratori di condominio, wedding planner, professionisti dell'Ict, designer, consulenti aziendali, formatori, professionisti del wellness, optometristi e guide turistiche.Più della metà della categoria svolgead elevata specializzazione che tra il 2008 e il 2019 sono cresciute del 71,6%. Tuttavia, a registrare i più forti incrementi nello stesso periodo sono le attività complementari dei servizi alla persona, dall'istruzione +237,7% all'assistenza sociale +139%, al tempo libero +119%. Per questi professionisti Confcommercio Professioni chiede, in via prioritaria, l'equo compenso per le prestazioni professionali e, per uscire dall'emergenza della pandemia, la rateizzazione straordinaria del complessivo debito fiscale accumulato, politiche attive mirate per la riqualificazione professionale, un welfare su misura che permetta anche una maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro., presidente di Confcommercio Professioni, ha sottolineato: "Per ripartire dopo la pandemia occorrono innanzitutto politiche su misura per i professionisti che con le loro competenze sono protagonisti dell'attuazione del. In particolare, va introdotto l'equo compenso per le prestazioni professionali anche per le professioni non ordinistiche e soprattutto nei confronti della Pubblica amministrazione, vanno previste piu' consistenti agevolazioni per la transizione 4.0". Nel breve termine "occorre – ha aggiunto – un intervento per lastraordinaria del complessivorisultante alla data del 31 dicembre 2021. La pandemia ha inoltre dimostrato che sono necessariin via strutturale per i lavoratori autonomi professionali con riferimento soprattutto agli iscritti alla gestione separata, e va valutata l'opportunità di rendere meno onerosa l'ISCRO introdotta in via sperimentale. Inoltre, leper la formazione e riqualificazione professionale devono essere rivolte anche al lavoro autonomo professionale. Alla luce del post emergenza è poi fondamentale facilitare l'accesso e laalmentre per il welfare vanno promosse le coperture previdenziali e sanitarie integrative rispetto a quelle offerte dal sistema pubblico e misure per la conciliazione vita-lavoro".