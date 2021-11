COP26, arrivano i primi importanti impegni: entro il 2030 stop deforestazione e taglio emissioni di metano

(Teleborsa) - Alladi Glasgow più di cento Paesi si sono impegnati per mettere fine allaentro il. Sul tavolo impegni finanziari per più di– inclusi gli investimenti privati – di cui 9 in arrivo dagli Stati Uniti come promesso dal presidente Biden e uno dall'Unione europea. In particolare l'Ue ha deciso di destinare 250 milioni di euro al Bacino del Congo, il secondo polmone della Terra dopo l'Amazzonia, Tra i firmatari ci sono anche Brasile, Russia, Cina, Colombia, Indonesia, Australia e Costa Rica. Positivo il commento di: "un accordo chiave per proteggere e ripristinare le foreste della Terra". Il premier britannico, ospite dei lavori, ha aggiunto: "questi grandi ecosistemi pieni di vita, vere cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta". L'intesa sancisce l'impegno degli Stati a porre fine alla deforestazione e a invertire la tendenza del fenomeno entro la fine del decennio.Da Glasgow buone notizie anche sul fronte della riduzione delle emissioni di. Oltre cento i Paesi – che rappresentano il 70% dell'economia globale – hanno aderito all'impegno per ridurre le emissioni deldel 30% entro il 2030. "Il forte sostegno globale per l'impegno illustra lo slancio crescente per ridurre rapidamente le emissioni di metano, ampiamente considerata come l'unica strategia più efficace per ridurre il riscaldamento globale. I paesi che aderiscono alsi impegnano a raggiungere l'obiettivo collettivo di ridurre le emissioni globali di metano di almeno il 30 per cento rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030 e a muoversi verso l'utilizzo delle migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare ledi metano, con particolare attenzione alle fonti ad alte emissioni", ha spiegato la, promotrice dell'iniziativa in partnership con l'amministrazione Biden. I Paesi che hanno aderito all'impegno rappresentano tutte le regioni del mondo e comprendono rappresentanti delle nazioni sviluppate e in via di sviluppo.La realizzazione dell'iniziativa ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi Celsius entro il 2050, fornendo una base fondamentale per gli sforzi globali didel. Stati Uniti e Ue annunciano anche una significativa espansione del sostegno finanziario e tecnico per assistere l'attuazione dell'impegno, con filantropi a livello globale che hanno impegnato 328 milioni di dollari in finanziamenti per sostenere l'aumento di scala di questo tipo di strategie. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo verde per il clima si sono impegnati a sostenere il progetto attraverso l'assistenza tecnica e il finanziamento di progetti.