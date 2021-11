DiaSorin acquista azioni proprie e conclude il programma

DiaSorin

l'azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 26 ottobre e il 2 novembre 2021, complessivamenteal prezzo medio di 193,395613 euro, per unpari a, nell’ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 10 giugno 2020.La Società ha inoltre comunicato che in data 2 novembre 2021 si è positivamenteavviato il 6 aprile 2021, nell'ambito del quale sono state acquistate complessive 100.000 azioni ordinarie, pari allo 0,1787% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 16.466.146,31 euro, da destinare al servizio dei piani di incentivazione azionaria denominati "Piano di Stock Options 2020 - DIASORIN S.p.A." e "Piano di Stock Options 2021 - DIASORIN S.p.A.", nel rispetto delle disposizioni e nei termini autorizzati dall’Assemblea degli Azionisti del 10 giugno 2020.A seguito degli acquisti effettuati nell'ambito del suddetto programma e tenuto conto delle azioni già in portafoglio, al 2 novembre DiaSorin detiene 1.210.200,00 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,1631% del relativo capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, scivolache si posiziona a 194,1 euro, con una discesa dell'1,82%.