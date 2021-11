Equo compenso, Orlando accelera

(Teleborsa) - Sull'equo compenso per i professionistie "c'è undel ministero che rappresento".Inoltre, "puntiamo ad estendere l'equo compenso ai contratti della P.A." così come "lavoriamo all'effettività dell'equo compenso anche per tutti i contratti nell'ambito dei progettiLo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al convegno "Professioni Restart: la ripartenza fra opportunità e criticità", organizzato da Confcommercio. Per Orlando, poi, "è altrettanto importante rafforzare il welfare integrativo". "Mi ripropongo di convocare, nelle prossime settimane, u, ha concluso il Ministro.Ieri, intanto, è entrato in vigore il decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dieseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Ad annunciarlo, il Ministro Orlando spiegando che il decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal primo novembre 2021."È in vigore il decreto, che ho firmato, con il quale rendiamo obbligatorio ilche partecipano ad appalti o gare pubbliche o per lavori privati. Risultato – ha commentato Orlando su Twitter – arrivato dopo anni di battaglie. Un