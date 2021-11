Falck Renewables acquista due impianti eolici in Finlandia

Falck Renewables

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata Falck Renewables Finland Oy, annuncia la firma per l’acquisto di due impianti eolici, ready to build, in Finlandia,Una volta in esercizio, si stima che i progetti - situati entrambi nella municipalità di Karstula e con una capacità installata totale pari a 55 MW - produrranno annualmente circa 160 GWh di elettricità, equivalente al fabbisogno annuo di circa 19.500 famiglie.[1]Ilsi basa su un Enterprise Value di circa 7,3 milioni di euro, finanziato interamente con risorse proprie e soggetto ad aggiustamento prezzo in base a certe condizioni relative al closing., quello finlandese - ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables -. Con questa acquisizione. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo importante accordo con una società del calibro di European Energy”."La cessione è un passo naturale per European Energy per concentrarsi sullo sviluppo di nuovi progetti eolici, solari e di stoccaggio in Finlandia. Falck Renewables possiede la giusta capacità e competenza per portare i progetti a" - ha commentato-.