Ferrari su nuovi massimi storici dopo la trimestrale positiva

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 223 con un, risultando la migliore del FTSE MIB e. La casa di Maranello continua quindi il suo rally in Borsa, anche grazie alla trimestrale positiva diffusa nella giornata di ieri e alla revisione al rialzo della guidance per il 2021. Ciò ha anche spinto gli analisti a ritoccare le proprie stime, conche ha alzato il target price a 220 euro da 184 euro e Invest Securities a 216 euro da 198 euro (cambiando però il giudizio da buy a neutral dopo i recenti guadagni del titolo).Durante la conference call post-trimestrale, il CEO Benedetto Vigna ha anche detto che il Cavallinoe ciò non ha ripercussioni sugli ordini e sulla lista d'attesa: "Il team che si occupa degli approvvigionamenti sta gestendo nel modo migliore questa situazione di carenza che sta colpendo tutta l'industria". "Abbiamo un anno di copertura per tutti i modelli e alcuni sono già sold out", ha aggiunto il CFO Antonio Picca Piccon.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 226,3 e successiva a 235,2. Supporto a 217,4.