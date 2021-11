First Capital, comunicazione su acquisto e vendita di azioni proprie

First Capital

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto e vendita di azioni proprie, tra il 25 e il 29 ottobre 2021 inclusi,, pari allo 0,058% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 25,490 euro al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari a, pari all'1,370% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 25,000 euro al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aGli acquisti e le disposizioni di azioni proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nel piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea del 4 maggio 2021 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società in pari data.Al 1 novembre, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 114.314 azioni proprie, pari al 4,475% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta molto negativa perche perde terreno, mostrando una discesa del 3,03%.