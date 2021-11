Il comparto dei servizi finanziari in Italia è in territorio positivo (+0,99%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 126.300,4, in crescita di 1.255,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 589, dopo aver avviato la seduta a 587.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,14%.Su di giri(+2,5%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,39%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,27%.